Уход Малахова обернулся истерикой

«Первый канал» готовит выпустить в эфир вторую серию специального выпуска «Пусть говорят», посвященного увольнению Андрея Малахова , нагнетая все большую интригу. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

В кулуарах «Первого канала» отметили, что история с уходом ведущего — «это такой квест», который они «предлагают разгадать телезрителям». Чем все закончится, знают лишь несколько людей в «Останкино». Даже участники съемок не обладают информацией о том, действительно ли уходит Малахов.

«В студии было всего много сказано во время записи, но я так ничего и не поняла о судьбе ведущего», — рассказала «Дням.ру» советский диктор Анна Шатилова , участвовавшая в съемке.

Собеседники издания подчеркнули, что в руководстве канала «очень радуются всеобщей истерике вокруг увольнения» Малахова. Так, в одном из мессенджеров уже появились стикеры Малахова с его известными фразами («Господи, боже мой, не может быть» и другими).

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий.