Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вышел с новым ведущим

Ток-шоу «Пусть говорят» вышло в эфир на Дальнем Востоке с новым ведущим, диктором «Первого канала» Дмитрием Борисовым . Об этом сообщает РИА Новости.

Борисов начал программу со слов о том, что увольнение Андрея Малахова стало «громом среди ясного неба». «В чем причина? Почему сам Андрей хранит молчание? И что теперь будет с „Пусть говорят“ — самым популярным ток-шоу страны?» — такими вопросами задался ведущий.

Он отметил, что в студии «Пусть говорят» будут вспоминать эпоху программы с Малаховым.

Журналист добавил, что среди претендентов на место Малахова пресса называла «многих людей», но, «поскольку в этом контексте чаще всего звучало» имя Борисова, то он начнет этот эфир, «а там посмотрим».

Сам Малахов в передаче не появился, отмечает агентство.

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.