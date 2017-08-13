Алеся Кафельникова: «Я ненавижу людей»



Кафельникова опубликовала странное видео, на котором, предположительно, сама Алеся агрессивно ответила на фразу «Я не говорю по-английски» проходящего мимо парня. Девушка плюнула в него, а затем, схватив с прилавка какой-то товар, кинула его в обидчика. Пост сопровождается фразой «Я ненавижу людей». И только несколько человек успело прокомментировать выложенное видео, как Кафельникова написала еще одну гневную строчку в Инстаграм: «Удалю вас всех».

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Авг 13 2017 в 12:19 PDT

Стоит сказать, что одна половина подписчиков сразу же решила, что на видео сама Алеся. Мол, такое поведение частично оправдано из-за непозволительного поведения окружающих.



Некоторые осудили модель за такое поведение. Но основная масса не поняла, к чему это видео и действительно ли на нем Алеся, ведь кадры не очень четкие, да и девушка в кепке разглядеть сложно.



В любом случае, большинство поклонников Алеси не понимают, что с ней происходит. Ведь у каждого в жизни бывают сложные моменты, но не реагировать же на все агрессивно и с подобными заявлениями о ненависти.