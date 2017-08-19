«Зенит» объявил о «трансфере» Малахова

Запись в социальной сеть сопровождалась хэштегом " трансфер года".



Сам Малахов также опубликовал фотографии в форме футбольного клуба из Санкт-Петербурга в своем аккаунте в Instagram.





" Трансфер года! Спасибо " Зениту" за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа! " — написал Малахов.

Ранее стало известно, что шоумен покинул " Первый канал" , где вел программу " Пусть говорят". Малахов подтвердил эту информацию, отметив, что намерен взять " декретный отпуск".