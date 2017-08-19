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"Зенит" объявил о "трансфере" Малахова
Футбольный клуб зенит опубликовал в Twitter фотографии с Андреем Малаховым, который примерил футболку " сине-бело-голубых".
Андрей Малахов — в «Зените»! #ТрансферНомер1 #ТрансферГода pic.twitter.com/jG4tYu0Wx0— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 августа 2017 г.
Запись в социальной сеть сопровождалась хэштегом " трансфер года".
Сам Малахов также опубликовал фотографии в форме футбольного клуба из Санкт-Петербурга в своем аккаунте в Instagram.
" Трансфер года! Спасибо " Зениту" за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа! " — написал Малахов.
Ранее стало известно, что шоумен покинул " Первый канал" , где вел программу " Пусть говорят". Малахов подтвердил эту информацию, отметив, что намерен взять " декретный отпуск".
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