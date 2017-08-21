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Письмо Малахова вызвало волну обсуждений в соцсетях
Письмо телеведущего Андрея Малахова к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту и бывшим коллегам вызвало «волну обсуждений» в соцсетях. Внимание на это обратил РЕН ТВ.
По данным телеканала, поклонники Малахова «поддержали его в стремлении обрести большую самостоятельность».
«Дорогой Андрей, до слез тронуло письмо в журнале. Я была маленькая, когда мама по утрам собирала меня в детский сад, и Вы с экрана телевизора желали нам и всем гражданам нашей страны хорошего утра», — отметила одна из пользовательниц.
Еще одна поклонница назвала Малахова лучшим телеведущим и попросила его «не затягивать с новыми телепередачами», чтобы не наступил «настоящий конец света».
Ранее Малахов опубликовал открытое письмо на сайте возглавляемого им издания StarHit. В нем он поблагодарил Эрнста и сотрудников «Первого канала» за годы совместной работы. Он также рассказал, что теперь будет вести на «России 1» новую программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», «заниматься субботним шоу и другими проектами».
Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Позже об этом заявили источники нескольких СМИ. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Четырнадцатого августа на «Первом канале» показали выпуск «Пусть говорят», в котором Малахова заменил диктор Дмитрий Борисов.
Сам Малахов рассказал в интервью «Коммерсанту», что одной из причин его ухода стало желание самостоятельно принимать решения по поводу выбора тем для его программ.
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