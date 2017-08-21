Письмо Малахова вызвало волну обсуждений в соцсетях

По данным телеканала, поклонники Малахова «поддержали его в стремлении обрести большую самостоятельность».

«Дорогой Андрей, до слез тронуло письмо в журнале. Я была маленькая, когда мама по утрам собирала меня в детский сад, и Вы с экрана телевизора желали нам и всем гражданам нашей страны хорошего утра», — отметила одна из пользовательниц.

Еще одна поклонница назвала Малахова лучшим телеведущим и попросила его «не затягивать с новыми телепередачами», чтобы не наступил «настоящий конец света».

Ранее Малахов опубликовал открытое письмо на сайте возглавляемого им издания StarHit. В нем он поблагодарил Эрнста и сотрудников «Первого канала» за годы совместной работы. Он также рассказал, что теперь будет вести на «России 1» новую программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», «заниматься субботним шоу и другими проектами».

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Позже об этом заявили источники нескольких СМИ. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Четырнадцатого августа на «Первом канале» показали выпуск «Пусть говорят», в котором Малахова заменил диктор Дмитрий Борисов

Сам Малахов рассказал в интервью «Коммерсанту», что одной из причин его ухода стало желание самостоятельно принимать решения по поводу выбора тем для его программ.