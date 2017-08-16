

До настоящего времени ведущим " Прямого эфира" был Борис Корчевников

" Малахов будет вести на " России 1" " Прямой эфир" , — сказал собеседник агентства. По его словам, телеведущий уже встретился с коллективом, занимающимся созданием программы.



Ранее источник РИА Новости сообщил, что команда " Пусть говорят" переходит на телеканал " Россия 1" в ток-шоу " Прямой эфир".