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Источник: Малахов будет вести ток-шоу "Прямой эфир" на "России 1"
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Телеведущий Андрей Малахов переходит с Первого канала на " Россию 1" , где будет вести ток-шоу " Прямой эфир" , сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
До настоящего времени ведущим " Прямого эфира" был Борис Корчевников.
" Малахов будет вести на " России 1" " Прямой эфир" , — сказал собеседник агентства. По его словам, телеведущий уже встретился с коллективом, занимающимся созданием программы.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что команда " Пусть говорят" переходит на телеканал " Россия 1" в ток-шоу " Прямой эфир".
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