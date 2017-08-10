Малахову предложили работу

Ведущего Андрея Малахова пригласили работать пиарщиком, начальником фабрики по пошиву одежды и хитмейкером. Об этом сообщает «Собеседник».

Так, в хоккейном клубе «Спартак» заявили, что «мечтают видеть» Малахова ведущим своих домашних матчей. «Мы понимаем, что у него дни расписаны по минутам, да и со спортом Андрея никто еще не ассоциировал. Предложение о работе — это такая полуавантюра с нашей стороны. Я знаю, что Андрей Малахов в курсе этой ситуации. < …> Мы не можем обещать Малахову заоблачных сумм, но если бы он изъявил желание с нами работать, я думаю, клуб нашел бы компромиссы», — рассказал руководитель пресс-службы клуба Владимир Самохин.

А владелица пиар-агентства «Успех» Оксана Романенко хочет предложить Малахову место своего заместителя. «Работы у него будет предостаточно. От шоу-бизнеса он далеко не отойдет: мы постоянно работаем со звездами. < …> Могу предложить ему хорошую заработную плату. У нас он сможет получать сто тысяч рублей в месяц», — заявила она.

Публикация от @malakhov007 Авг 10 2017 в 1:58 PDT

Дизайнер Маша Горячева сообщила о готовности сделать Малахова начальником фабрики по пошиву одежды с зарплатой в 200 тысяч рублей. «Я думаю, что лучше, чем у нас, в Самаре, ему не будет нигде. Мы сможем привезти его к нам на ПМЖ. < …> У нас работают шестьдесят женщин. Они его боготворят. Тысяча поцелуев ежедневно, а ко всему прочему и пожизненный пошив костюмов бесплатно ему обеспечены!» — отметила она.

Кроме того, поэт-песенник Любовь Воропаева предложила Малахову стать композитором. По ее словам, с ней «любой мужик много заработает», так как она «фабрика по изготовлению мужей-хитмейкеров».

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий.