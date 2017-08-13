Все слухи опровергли! Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Лариса Долина записали общее видео



Еще недавно многие СМИ писали: Лайма Вайкуле серьезно больна и не выходит на связь с друзьями. Действительно, в феврале певица повредила ногу, когда каталась на лыжах. Лайму прооперировали в США, и до конца июля, когда она провела в Юрмале свой фестиваль «Рандеву», о ней ничего не было слышно. Однако все не так страшно, как описывали журналисты. Алле Пугачевой на прошлой неделе тоже приписали серьезную болезнь. Примадонна заболела, и из-за этого не смогла приехать на похороны основателя ВИА «Веселые ребята» Павла Слободкина 4 дня назад. Об этом сообщил Александр Буйнов. Все это переросло в массу публикаций о плохом состоянии Аллы Борисовны.



Но муж Аллы Максим Галкин вчера опубликовал видео, которое доказывает — со звездами уже все в порядке! Сейчас они отдыхают в Юрмале вместе с Ларисой Долиной . На видео, которое выложил Максим, поют все, но под «живую фанеру» — вместо Аллы поет Лариса, а за Лайму спел сам Максим, который все и записал на видео.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 13 2017 в 10:38 PDT

Напомним, последнее выступление Аллы состоялось на вечере в ее честь на фестивале «Жара» в Баку.