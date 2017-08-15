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Остался в плюсе: СМИ узнали, сколько Малахов получит за декрет
Андрей Малахов готовится стать папой и покидает телевидение на целых три года, а СМИ подсчитывают, сколько телеведущему заплатят " декретных". По данным bfm.ru, если ведущий зарегистрирован на своих работах — на " Первом" и в журнале " СтарХит" — официально, а не как ИП или контрактник, то ему должны будут выплатить зарплату за 4,5 месяца.
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При этом, " потолок" декретных денег из Фонда социального страхования составляет около 266 тысяч рублей. Таким образом, Малахов получит приблизительно 532 тысячи рублей. Bfm.ru уточняет, что это все равно меньше, чем ведущий получает за один корпоратив.
Ранее появилась информация о том, что Андрей Малахов покидает Первый канал и переходит на ВГТРК. В качестве причин ухода назывался конфликт в новым продюсером канала, требовашим, в частности, ставить в программу Малахова " Пусть говорят" больше политических тем.
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