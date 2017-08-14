Малахов сделал официальное заявление

«Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!» — заявил Малахов.

«Но сегодня самое популярное издание в нашей̆ семье — «Счастливые родители», и разговоры вертятся вокруг детей», — написал Малахов.

Накануне Первый канал анонсировал новый выпуск ток-шоу " Пусть говорят" — кто будет вести программу, пока неясно. Обнародованный анонс сопровождается фотографиями Андрея Малахова и ведущего новостных программ Дмитрия Борисова

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий.