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Малахов сделал официальное заявление
Телеведущий Андрей Малахов сообщил о беременности своей жены Натальи Шкулевой. Заявление Малахова опубликовал StarHit.
«Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!» — заявил Малахов.
Ведущий добавил, что еще не решил, уйдет ли он в длительный декретный отпуск, как директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, или будет «действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду».
«Но сегодня самое популярное издание в нашей̆ семье — «Счастливые родители», и разговоры вертятся вокруг детей», — написал Малахов.
Накануне Первый канал анонсировал новый выпуск ток-шоу " Пусть говорят" — кто будет вести программу, пока неясно. Обнародованный анонс сопровождается фотографиями Андрея Малахова и ведущего новостных программ Дмитрия Борисова.
Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.
Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий.
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