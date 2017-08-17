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Роскошная свадьба внука Пугачевой вылилась в скандал
Свадьба внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и модели Алены Красновой обошлась в 25 миллионов рублей. Как сообщает издание «Дни.ру», данные о том, кто именно оплатил торжество, разнятся.
Мать молодого человека, певица Кристина Орбакайте, заявила изданию, что организация свадьбы была ее подарком молодоженам.
На самом деле, как отмечают «Дни.ру», свадьбу готовил журнал «СтарХит», который «взял на себя все хлопоты и траты в обмен на красивый эксклюзивный материал».
В своем видеоблоге Пресняков отметил, что «никогда не находился внутри такого кипеша», но был «рад видеть слезы счастья на лице Алены».
По его словам, журнал предложил ему организовать свадьбу «совершенно бесплатно в обмен на сотрудничество». «А теперь поставьте себя на мое место. Разве вы бы не использовали для своей любимой такую возможность сделать самый незабываемый день в ее жизни. В общем, это все к тому, что не было с нашей стороны потрачено таких сумм, а „СтарХиту“ просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки», — рассказал он.
Свадьба Преснякова и Красновой состоялась 27 июля. Организатор торжества, генпродюсер праздничного холдинга «Князевъ» Сергей Князев рассказывал, что часть мероприятия прошла в Подмосковье, а «продолжение для узкого круга приближенных людей, как всегда, за границей». СМИ писали, что пара выбрала обручальные кольца бренда Sokolov, свадебные духи они заказали в столичном парфюмерном ателье, нарядами занимался российский дизайнер Джемал Махмудов, а торт предоставил кондитер Ренат Агзамов.
Также сообщалось, что в подарок Пресняков и Краснова получили квартиру на Лубянке стоимостью 60 миллионов рублей и участок 50 соток в Малых Бережках. После свадьбы молодожены улетели в свадебное путешествие на Кипр.
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