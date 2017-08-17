Роскошная свадьба внука Пугачевой вылилась в скандал

Мать молодого человека, певица Кристина Орбакайте , заявила изданию, что организация свадьбы была ее подарком молодоженам.

На самом деле, как отмечают «Дни.ру», свадьбу готовил журнал «СтарХит» , который «взял на себя все хлопоты и траты в обмен на красивый эксклюзивный материал».

В своем видеоблоге Пресняков отметил , что «никогда не находился внутри такого кипеша», но был «рад видеть слезы счастья на лице Алены».

По его словам, журнал предложил ему организовать свадьбу «совершенно бесплатно в обмен на сотрудничество». «А теперь поставьте себя на мое место. Разве вы бы не использовали для своей любимой такую возможность сделать самый незабываемый день в ее жизни. В общем, это все к тому, что не было с нашей стороны потрачено таких сумм, а „СтарХиту“ просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки», — рассказал он.

Свадьба Преснякова и Красновой состоялась 27 июля. Организатор торжества, генпродюсер праздничного холдинга «Князевъ» Сергей Князев рассказывал, что часть мероприятия прошла в Подмосковье, а «продолжение для узкого круга приближенных людей, как всегда, за границей». СМИ писали, что пара выбрала обручальные кольца бренда Sokolov, свадебные духи они заказали в столичном парфюмерном ателье, нарядами занимался российский дизайнер Джемал Махмудов , а торт предоставил кондитер Ренат Агзамов

Также сообщалось, что в подарок Пресняков и Краснова получили квартиру на Лубянке стоимостью 60 миллионов рублей и участок 50 соток в Малых Бережках. После свадьбы молодожены улетели в свадебное путешествие на Кипр.