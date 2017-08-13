" Главная интрига лета. " Пусть говорят". Завтра на Первом" , — сообщили в эфире Первого канала.



Программа выйдет в эфир в понедельник в 19.50 мск. Анонс сопровождался фотографиями Андрея Малахова и Дмитрия Борисова.





Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время ведущий программы " Пусть говорят" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. В СМИ начали появляться имена претендентов на место ведущего " Пусть говорят" в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев , ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол