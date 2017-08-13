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Новый выпуск "Пусть говорят" анонсируют с фотографиями Малахова и Борисова
Первый канал анонсировал новый выпуск программы " Пусть говорят" , ведущий которой Андрей Малахов, как ранее сообщалось, может покинуть канал; кто будет ведущим этого выпуска не ясно, однако анонс сопровождается фотографиями Малахова и ведущего новостей Дмитрия Борисова.
" Главная интрига лета. " Пусть говорят". Завтра на Первом" , — сообщили в эфире Первого канала.
Программа выйдет в эфир в понедельник в 19.50 мск. Анонс сопровождался фотографиями Андрея Малахова и Дмитрия Борисова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время ведущий программы " Пусть говорят" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. В СМИ начали появляться имена претендентов на место ведущего " Пусть говорят" в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.
В субботу стилист Влад Лисовец, который присутствовал на съемках нового выпуска, рассказал РИА Новости, что ведущим нового выпуска программы " Пусть говорят" на Первом канале выступил Дмитрий Борисов. При этом, по словам Лисовца, гостям нового выпуска программы не объяснили уход из передачи телеведущего Андрея Малахова, в съемках он не участвовал.
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