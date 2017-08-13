Анисина считает, что Малахов уволился из-за нее

«Наталья Галькович (продюсер программ «Пусть говорят» и «Сегодня вечером») и её редакторы 23.02.16 обещали мне, что я пожалею о том, что отказалась тогда в пятичасовом интервью Андрюше Малахову и им говорить то, что они хотели от меня услышать!» — сообщила она. По словам Анисиной, ее снова атакуют пранкеры, а ее бывшему мужу Никите Джигурде поступают угрозы расправы из-за завещания Людмилы Браташ

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Авг 13 2017 в 3:32 PDT

Анисина также сообщила, что уход Малахова и его команды с Первого канала напрямую связан с «подачей на них заявлений в полицию и в суд». «Помогло моё открытое письмо Владимиру Путину … Но после короткого затишья, увы, снова возобновились угрозы и провокации! Я боюсь за Джигурду! Знаю, что он не отступит! Но за это и люблю его…», — написала она.

Анисина добавила к этому, что «Джигурда — настоящий мужчина, каких сегодня очень мало!».

Анисина вышла замуж за эпатажного и эксцентричного Никиту Джигурду в 2008 году. Через год у них появился родился сын, которого назвали Мик-Анжель. В 2010 родилась дочь — Эва-Влада. 17 февраля пара развелась официально. Однако скоро появились сообщения о том, что они снова вместе.

Имена Анисиной и Джигурды нередко упоминаются в связи с завещанием их общей знакомой — Людмилы Браташ. 56-летняя Браташ, которая была крестной матерь детей пары, владела частной компанией авиаперевозок Al Aire. Она умерла в феврале 2016 года, оставив солидное состояние. В июне в Кунцевском суде Джигурда и Анисина выиграли дело о ее наследстве.