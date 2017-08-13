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Марина Анисина считает, что Малахов уволился из-за нее
Анисина поведала поклонникам, что ее одолевают странными звонками.
" Меня снова атакуют пранкеры! И снова отцу моих детей поступают угрозы расправы из-за завещания Людмилы Браташ! И снова жёлтые сми возобновили распространение лжи в адрес Никиты Борисовича…
Наталья Галькович и её редакторы 23.02.16 обещали мне, что я пожалею о том, что отказалась тогда в пятичасовом интервью Андрюше Малахову и им говорить то, что они хотели от меня услышать! Увольнение Галькович, Малахова и их команды с первого канала напрямую связано с нашей подачей на них заявлений в полицию и в суд! Помогло моё открытое письмо Владимиру Путину… Но после короткого затишья, увы, снова возобновились угрозы и провокации! Я боюсь за Джигурду! , что он не отступит! Но за это и люблю его… Каким бы он не казался многим ненормальным, отец моих детей — настоящий мужчина, каких сегодня очень мало! Не верьте лжи чернушных сми! Никиту очень любят дети и он никогда не причинит ни им, ни мне насильственного вреда! Сегодня, после всего, что я узнала и с чем столкнулась, я знаю это точно! И верю только своему венчанному мужу! Кому не нравится, уйдите из моего инстаграма и лейте свой яд и оскорбления в сточную канаву! " — эмоционально написала она, находясь сейчас с детьми и мамой на отдыхе в Греции.
Наталья Галькович и её редакторы 23.02.16 обещали мне, что я пожалею о том, что отказалась тогда в пятичасовом интервью Андрюше Малахову и им говорить то, что они хотели от меня услышать! Увольнение Галькович, Малахова и их команды с первого канала напрямую связано с нашей подачей на них заявлений в полицию и в суд! Помогло моё открытое письмо Владимиру Путину… Но после короткого затишья, увы, снова возобновились угрозы и провокации! Я боюсь за Джигурду! , что он не отступит! Но за это и люблю его… Каким бы он не казался многим ненормальным, отец моих детей — настоящий мужчина, каких сегодня очень мало! Не верьте лжи чернушных сми! Никиту очень любят дети и он никогда не причинит ни им, ни мне насильственного вреда! Сегодня, после всего, что я узнала и с чем столкнулась, я знаю это точно! И верю только своему венчанному мужу! Кому не нравится, уйдите из моего инстаграма и лейте свой яд и оскорбления в сточную канаву! " — эмоционально написала она, находясь сейчас с детьми и мамой на отдыхе в Греции.
Напомним, развод Марины Анисиной и Никиты Джигурды был многосерийным. Сначала они выяснили отношения во всех популярных телешоу, затем 17 февраля развелись официально. И уже в мае стали появляться сообщения о том, что они снова вместе.
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