Тина Канделаки ушла с «Матч ТВ»



Сезон потрясений на отечественном телевидении продолжается. На одном из ведущих каналов страны произошла очередная рокировка. Сегодня стало известно, что сотрудничество с «Матч ТВ» прекратила Тина Канделаки . Новое место работы телезвезды пока не разглашается. Но, судя по публикациям в социальных сетях, сейчас Тина проводит подозрительно много времени с командой, которая в свое время работала и с Первым каналом, и с подмосковным телеканалом 360

Иронией судьбы на фоне этой новости выглядит недавний пост Тины, в котором она разметила снимок Андрея Малахова в экипировке корреспондента «Матч ТВ» и подписала эту фотографию всего одним словом — «интрига».

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 9 2017 в 7:07 PDT



Действительно, Андрей Малахов был первым, кто взбудоражил информационное поле, когда стало известно о его увольнении с Первого канала. В студии ток-шоу «Пусть говорят» уже появился новый ведущий, им стал 31-летний Дмитрий Борисов , чье лицо хорошо знакомо зрителям Первого канала.



Горячей новостью на этом фоне стало известие о том, что Александр Олешко перешел работать на НТВ , он будет вести шоу «Ты супер! Танцы». Хотя, как выяснилось позже, деловые отношения ведущего с Первым каналом прекратились еще полгода назад.

В телевизионных кругах знают, что решения, принятые той или иной звездой о смене места работы — это вовсе не сиюминутный порыв, а заранее продуманные шаги. Действительно, разговоры о том, что и Малахов, и Канделаки готовятся к переменам, ходили уже давно. А в том, что это происходит в одно и то же время, нет ничего удивительного. На главных каналах страны готовятся к новому телесезону и это, судя по всему, не последние сюрпризы, которые ждут зрителей…