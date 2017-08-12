Источник: команда «Пусть говорят» покинула Первый канал

Команда программы «Пусть говорят» покидает Первый канал, заявления об увольнении сотрудников уже подписаны.

«Команде «Пусть говорят» заявления об увольнении подписаны», — приводит РИА Новости слова информированного источника.

31 июля СМИ сообщили, что ведущий программы Андрей Малахов с Первого канала переходит на работу в ВГТРК . В пресс-службе ВГТРК эту информацию не подтвердили.

Также СМИ сообщили о съёмках шоу «Пусть говорят» без Малахова.