Главные события у вас в почте
Источник: команда «Пусть говорят» покинула Первый канал
Команда программы «Пусть говорят» покидает Первый канал, заявления об увольнении сотрудников уже подписаны.
«Команде «Пусть говорят» заявления об увольнении подписаны», — приводит РИА Новости слова информированного источника.
31 июля СМИ сообщили, что ведущий программы Андрей Малахов с Первого канала переходит на работу в ВГТРК. В пресс-службе ВГТРК эту информацию не подтвердили.
Также СМИ сообщили о съёмках шоу «Пусть говорят» без Малахова.
Оставить комментарий