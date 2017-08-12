Садальский о скандале с Малаховым: Вот так предают друзей

Не секрет, что запись новых выпусков ток-шоу «Пусть говорят» уже началась. По мнению Садальского, многие знаменитые сотрудники Первого канала откажутся присутствовать на первой передаче, посвященной уходу Андрея Малахова.

"Уверен — Познера, Вани Урганта, Доренко, Пугачевой… не будет! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.)", — написал он в своем блоге. По его словам, отказались прийти на запись передачи все «значимые люди». «Дикторы-ведущие — не в счет. (им приказали, хотя Эрнст пистолет у виска, наверняка, не держал)», — уточнил он.

Садальский добавил, что многие придут только для того, чтобы засветиться на Первом канале, который, по его мнению, все еще остается лучшим в России. «Вот так предают друзей. Смотрим в понедельник в 19.50 на предателей, предупреждаю, если вас уволят, они и с вами так же поступят, как с Андреем», — заключил он.

Напомним, фотографии с записи первого выпуска программы «Пусть говорят» под руководством ведущего Дмитрия Борисова уже появились в социальных сетях. Например, видео с места события записала сотрудница Первого канала Екатерина Андреева

"Вот сейчас в этой студии будет раскрыта тайна Андрея Малахова, я сама ничего не знаю", — заявил она. Андреева предположила, что с нее возьмут подписку о неразглашении информации о передаче до 14 августа.