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Пугачева попросила прощения у умершего Слободкина
Алла Пугачёва попросила прощения у скончавшегося основателя ВИА «Весёлые ребята» Павла Слободкина. Письмо на имя музыканта певица опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
Памяти Павла Слободкина Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих. Ты талантливый музыкант и композитор, но партитуру нашей жизни пишем не мы, а другие, Высшие Силы, именуемые СУДЬБОЙ. Прощай и прости, дружище. Годы и болячки делают свое дело, мы все там будем. И там, куда ты уходишь, мы встретимся и ответим на все вопросы, на которые мы при жизни так и не нашли ответа. Отдыхай с Богом от мирской суеты. Аминь, аминь, аминь.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
«Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих. Ты талантливый музыкант и композитор, но партитуру нашей жизни пишем не мы, а другие, Высшие Силы, именуемые судьбой. Прощай и прости, дружище», — написала Пугачёва.
Похороны Слободкина прошли в Москве на Кунцевском кладбище. Из известных людей на них присутствовали Иосиф Кобзон и Александр Буйнов. Алла Пугачёва на похороны не приехала, сославшись на плохое самочувствие. Примадонна прислала венок. Всего на похороны композитора приехали около ста человек — родственники и друзья музыканта. Павел Слободкин скончался 8 августа в возрасте 72 лет. Слободкин основал ВИА «Весёлые ребята» в 1966 году. В 1974 году в ансамбле начала выступать Алла Пугачёва. Певица исполнила в составе ВИА композицию «Арлекино», аранжировку для которой написал Слободкин. С этой песней Пугачёва выиграла Гран-при фестиваля «Золотой Орфей» в Болгарии.
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