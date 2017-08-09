Пугачева попросила прощения у умершего Слободкина



Алла Пугачёва попросила прощения у скончавшегося основателя ВИА «Весёлые ребята» Павла Слободкина . Письмо на имя музыканта певица опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

«Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих. Ты талантливый музыкант и композитор, но партитуру нашей жизни пишем не мы, а другие, Высшие Силы, именуемые судьбой. Прощай и прости, дружище», — написала Пугачёва.

