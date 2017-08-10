Русфонд рассказал, куда пойдут пожертвованные на лечение Фриске деньги

«Все возвращенные средства Русфонд, как и планировалось, потратит на лечение онкобольных детей, если не будет возражений жертвователей. По правилам Русфонда мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств», — заявил Амбиндер.



Амбиндер добавил, что также будут возвращены деньги тем телезрителям, что выступят против перенаправления средств на лечение больным детям. 10 августа Мосгордсуд постановил взыскать с родителей Жанны Фриске, Ольги и Владимира Фриске, 21 миллион рублей, которые ранее были собраны на лечение певицы. Скандал вокруг этих средств длился около полутора лет. По данным Русфонда, представители певицы получили на лечение 25,01 миллиона рублей, тогда как потрачено из этих средств было всего 4,12 миллиона рублей. Семья погибшей певицы эту информацию опровергает, однако отказывается представить доказательства того, что эти деньги были потрачены на лечение. Бывшая участница группы «Блестящие» Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака.