Подлые мошенники сорвали гастроли Лолиты

Аферисты попытались нажиться на артистке. Пришлось действовать решительно.

Лолита уже давно не выступала в Крыму. И вот, наконец, собралась на гастроли по Черноморским курортам. Среди запланированных городов значились Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Керчь. Билеты были проданы, крымчане ждали концертов эпатажной Милявской. Ждала встречи и она. Но напрасно.

" Вынуждена констатировать тот факт, что мы с моим коллективом попали под настоящих аферистов, — рассказала шокированная Лолита. — Наши билеты в Крым были аннулированы в 12 часов ночи, когда мы уже сдали багаж и заплатили за перевес. Аферисты думали забрать из кассы все деньги. Мы с мои директором обзвонили все залы, чтобы из кассы не выдавали никому деньги и зрители могли бы получить их назад. "

" К сожалению, организаторы нас очень сильно подвели, и мы не смогли выехать. Организаторы были из России, к сожалению, они не сработали правильно. Мы вчера доехали до аэропорта и не смогли улететь, а рейсов больше не было. Много там было накладок, которые невосполнимы в организации туров" , — заверил директор Лолиты Эдуард Хруцкий.

Заметим, что Лолита до последнего не комментировала предстоящие гастроли в Крыму. " Просто была надежда, что меня пустят на Украину и я смогу видеть свою семью" , — пояснила артистка.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 10 2017 в 9:56 PDT

" Не пойму, как такого уровня человек, имея многолетний опыт гастролей, мог попасть под аферистов? " , " Какие ведь бывают уроды! Лолита, мы с вами! " , " Лолита, Россия с вами, поэтому не чего не бойтесь" , — комментируют пораженные поклонники.