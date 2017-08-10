

Жизнь Андрея Мерзликина полна переездов и перелетов в различные города и страны. Иногда сумасшедший ритм накладывает свой отпечаток, и популярные исполнители очень сильно устают. В результате они попадают в неловкие ситуации, как только позволят себе немного расслабиться.

Так случилось со звездой «Бумера» и многих других российских картин. Талантливый актер поделился с поклонниками неприятным случаем, который произошел с ним на днях: «Только " уверенный" в себе человек, самонадеянный, действующий уверенно исходя из опыта, частых перелетов, прекрасной ориентации в пространстве, может так уверенно и самонадеянно, вместо перехода в Международный Терминал, пройти в зал ожиданий Внутренних Рейсов. Пить кофе. Совершенно не понять тот факт, что паспортный контроль отсутствовал в момент перехода, и когда время посадки подходило к концу, задаться вопросом: " А где мой Гейт 17? "».



Андрей продолжил рассказ: «Обнаружил (вернее мне подсказали работники аэропорта), что я абсолютный осталоп! Не буду передавать тот вид спорта, который я освоил в течение 10 минут, перебегая из одного терминала в другой, пройдя без очереди паспортный контроль, найдя в " мыле" гейт номер 17 (не путать с Легендой Номер 17), и все-таки успев на борт! Верона, встречай! Слава Богу за Всё! Вы опаздывали на рейс? Помните ощущения " уныния"?»

Фанаты поделились своими курьезными ситуациями. Кто-то из них опаздывал на свой самолет. Другие по ошибке работников аэропорта и собственной невнимательности оказывались на рейсе, летящем в другую страну. Другие, наоборот, прилетали в незнакомую страну раньше своего самолета, перепутав перевозчика, и потом долго ожидали багаж. Но, к счастью, эти казусы заканчивались «хеппи эндом». Все вовремя успевали исправить ситуацию.



Остается надеяться, что подобная встряска перед рабочей поездкой не повлияет на игру Мерзликина, и он порадует зрителей участием в очередном отличном проекте.