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Панин согласился заменить Малахова в "Пусть говорят"
Актера привлекли большие деньги. По слухам, шоумен зарабатывал на проекте свыше 700 тысяч рублей в месяц.
В размышления о том, кто заменит Андрея Малахова в программе " Пусть говорят" , погрузились даже солидные издания. Что уж говорить о бульварной прессе, которая обсосала эту тему со всех сторон. Высказывались предположения, что в студии появится ведущий " Новостей" Дмитрий Борисов или диктор красноярского телеканала Александр Смол, поздравивший в прямом эфире депутатов, в два раза поднявших себе зарплату.
Теперь выяснилось, что вести скандальное ток-шоу не против одиозный актер Алексей Панин, который в разное время разгуливал по улицам в женском белье, мастурбировал под окнами домов и демонстрировал на пляже детям свое достоинство. Вопрос — в деньгах.
" Я не отказываюсь от работы. Советский актер Николай Афанасьевич Крючков говорил, что отказываться от работы — грех. Я отказываюсь только в крайнем случае, когда у меня очень плотный график, и я не могу развести проекты. Мое участие бесплатное зависит от художественной стоимости проекта. Что касается такого рода проектов, это телевизионный коммерческий проект, и здесь все зависит от денег" , — заявил Панин в интервью НСН.
Среди возможных претендентов фигурировал и Никита Джигурда. Актер органично смотрелся бы среди мордобоев, которыми славится " Пусть говорят" , однако он заверил, что информация о пробах — фейк.
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