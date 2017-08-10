Актера привлекли большие деньги. По слухам, шоумен зарабатывал на проекте свыше 700 тысяч рублей в месяц.

В размышления о том, кто заменит Андрея Малахова в программе " Пусть говорят" , погрузились даже солидные издания. Что уж говорить о бульварной прессе, которая обсосала эту тему со всех сторон. Высказывались предположения, что в студии появится ведущий " Новостей" Дмитрий Борисов или диктор красноярского телеканала Александр Смол , поздравивший в прямом эфире депутатов, в два раза поднявших себе зарплату.

Теперь выяснилось, что вести скандальное ток-шоу не против одиозный актер Алексей Панин , который в разное время разгуливал по улицам в женском белье, мастурбировал под окнами домов и демонстрировал на пляже детям свое достоинство. Вопрос — в деньгах.

" Я не отказываюсь от работы. Советский актер Николай Афанасьевич Крючков говорил, что отказываться от работы — грех. Я отказываюсь только в крайнем случае, когда у меня очень плотный график, и я не могу развести проекты. Мое участие бесплатное зависит от художественной стоимости проекта. Что касается такого рода проектов, это телевизионный коммерческий проект, и здесь все зависит от денег" , — заявил Панин в интервью НСН.