Панин согласился заменить Малахова

В интервью Национальной службе новостей (НСН) скандальный актер Алексей Панин заявил , что от предложения вести «Пусть говорят» вместо Андрея Малахова отказываться не станет.

Актёр считает, что от работы отказываться нельзя, только если совсем не получается развести проекты. Панин не исключает и неоплачиваемую работу, но не в этой программе. «Это телевизионный коммерческий проект и здесь все зависит от денег», — сказал Панин.

Ранее сообщалось, что за место Андрея Малахова соревнуются красноярский ведущий Александр Смол и диктор «Первого канала» Дмитрий Борисов. Всего были сняты три пилотных программы. В двух участвовал Смол, еще одну вел Борисов. Эти выпуски не выйдут в эфир, они нужны для того, чтобы руководство «Первого канала» сделало свой выбор.

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий.