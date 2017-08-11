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Панин согласился заменить Малахова
В интервью Национальной службе новостей (НСН) скандальный актер Алексей Панин заявил, что от предложения вести «Пусть говорят» вместо Андрея Малахова отказываться не станет.
Актёр считает, что от работы отказываться нельзя, только если совсем не получается развести проекты. Панин не исключает и неоплачиваемую работу, но не в этой программе. «Это телевизионный коммерческий проект и здесь все зависит от денег», — сказал Панин.
Ранее сообщалось, что за место Андрея Малахова соревнуются красноярский ведущий Александр Смол и диктор «Первого канала» Дмитрий Борисов. Всего были сняты три пилотных программы. В двух участвовал Смол, еще одну вел Борисов. Эти выпуски не выйдут в эфир, они нужны для того, чтобы руководство «Первого канала» сделало свой выбор.
Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.
Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий.
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