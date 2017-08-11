Джигурда разоблачил российских звезд-геев



Актер Никита Джигурда заявил, что «Первый канал» вел с ним переговоры по поводу работы новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят», но актер отказался вести передачу «по идеологическим соображениям». Об этом сообщает НСН.



Артист отметил, что руководство «Первого канала» «еще не готово» к тому, чтобы ведущими работали Джигурда и актер Алексей Панин . «Я как свободный художник, не соглашаюсь на те методы работы, на которые соглашался и соглашается Андрей Малахов и редакторы программ», — подчеркнул Джигурда.

По его словам, когда он был профессором академии безопасности при президенте России, он «видел ролики, когда наши суперзвезды попсы, мужчины, друг с другом в постельных отношениях засняты». Джигурда подчеркнул, «многие суперзвезды» российского шоу-бизнеса «отстегивают баблос, чтобы имеющийся против них компромат не был засвечен». Кому именно они платят, он не уточнил.



Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

Сообщалось, что уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий.