Александр Олешко станет ведущим шоу «Ты супер! Танцы»

Новый проект поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире. В особенном проекте и у ведущего — особые задачи. Александр Олешко будет не только вести шоу талантов, но и помогать маленьким участникам справиться с волнением, поддерживать их на сцене.

«Счастливая работа с детьми и для детей в самых разных проектах, фильмах и телепрограммах сопровождает меня давно. «Ты супер! Танцы» — уникальный проект НТВ, к которому хочется быть причастным! Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно! В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках. В том числе и танцами. И был некоторое время в составе детской группы легендарного танцевального ансамбля «ЖОК». Поэтому я знаю не понаслышке как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали всё, на что они способны. Каждый из них — супер!», —прокомментировал Александр Олешко.