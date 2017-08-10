

Телеведущий Андрей Малахов возвращается из отпуска на частном самолете и в футболке, которую интернет-пользователи связали с его новым местом работы. Фотография из аэропорта опубликована в Instagram ведущего.



Публикация от @malakhov007 Авг 10 2017 в 1:58 PDT «Спасибо, Сардиния, за теплый прием! За лазурное море! За вкусные продукты! (#санкционка)! Время улетать с JetSmarter», — написал ведущий.



Его подписчики обратили внимание на футболку с надписью Малахов и цифрой два. Многие из них сочли, что это намек на ВГТРК

«Малахов! Шёпотом (Больше не первый (канал))? Второй?» — спросил один из пользователей. «Летит на РТР», — добавил другой.



«Второй номер, потому что намек на то, что переходит на 2 канал. Значит, перейдем на второй тоже», — пообещали пользователи.





Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.



Позже об этом заявили и источники РБК . По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу.

Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих — двух мужчин.