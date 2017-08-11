Дотанцевался: У «танцующего» миллионера за долги арестованы яхты и виллы

У 50-летнего " танцующего миллионера" Джанлуки Вакки наложен арест на имущество (яхты, виллы и другие активы), которое было финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого в 2008 году.



Джанлука взял кредит в Итальянском банке BPM. Он выплатил два взноса по два миллиона евро с 2008 года, но так и не смог закрыть третий, срок погашения которого истек в конце в 2015 года. Как предсказывают специалисты, арест активов миллионера может спровоцировать эффект домино: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро. Официально миллионер управляет семейной компанией IMA по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарственных препаратов, чая и кофе, но на самом деле от бизнеса он самоустранился и стал блогером.

Кстати, миллионеру в соцсетях уже поступают злорадные приглашения на работу и не менее злорадные комментарии, что он дотанцевался до банкротства.