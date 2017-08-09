Канделаки высмеяла увольнение Малахова

Канделаки опубликовала «фотожабу», на которой голова Малахова приставлена к телу корреспондента в одежде с символикой и микрофоном «Матч ТВ». Этот снимок она сопроводила хэштегом #интрига.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 9 2017 в 7:07 PDT

Подписчики Канделаки в комментариях предположили, что Малахов будет обсуждать на «Матч ТВ» «грязное белье спортсменов», а одна из героинь «Пусть говорят» — Диана Шурыгина — «в биатлон пойдет».

Некоторые комментаторы раскритиковали идею взять Малахова на спортивный канал. «Только не это! Тина, Вы же не сделаете этого! Печалька», — написала одна из пользовательниц.

Сам Малахов отметил под снимком, что просил «не сливать» эту информацию до 14 августа. «Ну… Я не выдержала. Комментаторы в ужасе. Все же понимают, что ты встанешь на биатлон и лучшие матчи РФПЛ», — ответила ему Канделаки.

Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

Позже об этом заявили и источники РБК . По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих — двух мужчин.

Затем в СМИ появилась информация, что Малахов и его команда написали заявления об увольнении 7 августа.