Съемки «Пусть говорят» откладываются из-за неопределенности с новым ведущим – СМИ

Новые выпуски ток-шоу «Пусть говорят» не выйдут в эфир из-за неопределенности с выбором ведущего для съемок программы. Первый канал снял несколько пилотных серий, но продолжить съемки пока не представляется возможным. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственные источники.



«Вчера была отмена [съемки], сегодня была отмена. Есть вероятность, что 10 августа, наверное, все-таки будет съемка того, что пойдет в эфир», — сказал источник.





По данным РБК, дирекция Первого канала рассматривает две кандидатуры на место Малахова: кандидатуру диктора Первого канала Дмитрия Борисова и ведущего красноярского канала ТВК Александра Смола . Смол снялся в двух пилотных версиях, Борисов — в одной. При этом наиболее вероятным кандидатом называется Борисов.

Слухи о том, что Малахов покидает «Пусть говорят» впервые появились 31 июля. Тогда сообщалось, что ведущий покинет Первый канал и перейдет на «Россию 1». Выдвигаются разные версии ухода Малахова: некоторые утверждают, что ведущему не понравился новый формат шоу с большим уклоном в политику, кто-то сообщает, что проблемы возникли после желания Малахова уйти в декретный отпуск. Сам ведущий прокомментировал слухи словами «я принял решение», не объяснив, однако, о каком решении идет речь.