Команда Малахова покинула «Останкино» с вещами



Команда, работавшая на ток-шоу «Пусть говорят» вместе с ведущим Андреем Малаховым , покинула «Останкино» с вещами. Об этом рассказал на своей странице в Facebook экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев

Он также опубликовал снимок, на котором, по его словам находятся бывшие сотрудники канала. На фотографии они запечатлены с картонной фигурой Малахова.



Солнцев уточнил в беседе с « Комсомольской правдой », что на этом фото — «Наташа Галькович — бессменный руководитель программы, все редактора, продюсеры, администраторы, девочки, которые встречают гостей». «Родная команда, с которой я проработал много лет как эксперт, и как герой был у них миллион раз», — отметил он. По словам Солнцева, несколько человек из старой команды все же остались на «Первом».

Он также рассказал, что «вот уже два дня подряд» должен сниматься в «Пусть говорят» с новым ведущим, но «два дня подряд все отменяется из-за технических неполадок».







Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.