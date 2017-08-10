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Команда Малахова покинула «Останкино» с вещами
Фото: Facebook
Команда, работавшая на ток-шоу «Пусть говорят» вместе с ведущим Андреем Малаховым, покинула «Останкино» с вещами. Об этом рассказал на своей странице в Facebook экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев.
Он также опубликовал снимок, на котором, по его словам находятся бывшие сотрудники канала. На фотографии они запечатлены с картонной фигурой Малахова.
Солнцев уточнил в беседе с «Комсомольской правдой», что на этом фото — «Наташа Галькович — бессменный руководитель программы, все редактора, продюсеры, администраторы, девочки, которые встречают гостей». «Родная команда, с которой я проработал много лет как эксперт, и как герой был у них миллион раз», — отметил он. По словам Солнцева, несколько человек из старой команды все же остались на «Первом».
Он также рассказал, что «вот уже два дня подряд» должен сниматься в «Пусть говорят» с новым ведущим, но «два дня подряд все отменяется из-за технических неполадок».
Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.
Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих — двух мужчин. Кандидатами на место Малахова называла диктора «Первого канала» Дмитрия Борисова и красноярского ведущего Александра Смолова.
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