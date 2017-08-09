Максим Галкин жестко раскритиковал уход Андрея Малахова с Первого канала

Уже несколько недель СМИ обсуждают переход Андрея Малахова с Первого канала на телеканал " Россия 1". Вчера телеведущий впервые прокомментировал ситуацию журналистам, заявив, что уже принял конкретное решение. Правда, какие-либо детали происходящего уточнять не стал. Не мог не высказаться о новом месте работы своего коллеги и Максим Галкин . Напомним, что несколько лет назад супруг Аллы Пугачевой также перешел с Первого канала на " Россию 1" , а затем вернулся обратно.

«Самая обсуждаемая новость — это переход Андрея Малахова на «Россию». Я уважаю Малахова, но он задобал своим переходом. Ну ты уже решил уходить — уходи. Ну заплатили больше бабла — ну и иди себе, декрет, не декрет», — набросился Галкин с критикой на коллегу.

А заодно ответил злопыхателям, которые назвали его переход с телеканала на телеканал позором. " Рейтинговые юмористические шоу, 6 сезонов «Танцы со звездами», да я на этом замок построил», — заключил телеведущий. В финале своего выступления он обратился к Малахову с предложением вернуться на Первый, но через три года. В комментариях к публикации пользователи соцсети, поблагодарили Галкина за прекрасное чувство юмора и поддержали его мнение о том, что новости о так называемом " трансферном прыжке" Андрея многим порядком надоели.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 9 2017 в 4:49 PDT