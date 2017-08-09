Джигурда рассказал об интимной жизни с Анисиной

Джигурда уточнил, что у Анисиной был выкидыш, но он уговаривает ее «еще раз попробовать». «Она не отказывается, но пока что не получается», — отметил артист.



По словам Джигурды, «любить ее [Анисину] надо страстно, напористо, но нежно». Других подробностей он не привел, отметив, что фигуристка не любит, когда он «пускается в интимные откровения».



Джигурда был женат на Анисиной с февраля 2008 года. У пары двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада. В октябре 2016 года Анисина подала на развод, в ноябре начался бракоразводный процесс. В мае Анисина заявила, что даже после официального развода она продолжает отношения с Джигурдой.