Максакова рассказала о романе с Саакашвили

Слухи об отношениях оперной певицы и политика появились после выступления Максаковой в эфире политического ток-шоу «Другая Украина», ведущим которого выступал Саакашвили. Там она рассказала, что грузинского политика хотели убить некие «представители криминального мира, срощенные со спецслужбами».

Максакова подчеркнула, что видела Саакашвили «всего несколько раз», и ей «было интересно с ним пообщаться». «Я сидела в ВИП-секторе „Евровидения“. Он пришел туда с ребенком. Предложил поучаствовать в этой передаче. Вот и все. Мы еще долго выбирали день, потому что он уезжал потом. В конце концов, сняли передачу. Даже не знаю, что и сказать», — отметила она.

Певица посетовала, что ее «все время пытаются ввязать в какой-то политический процесс», хотя она «уже ясно сказала, что политикой заниматься больше не собирается».

Также вдова Вороненкова рассказала об украденных бабушкиных бриллиантах, хранившихся во вскрытой во время следствия по делу об убийстве ее мужа банковской ячейке. «Там были фамильные бабушкины бриллианты. Были вещи, которые мне дарила мама. И драгоценности, которые мне кто-то дарил», — подчеркнула она.

В октябре 2016 года Максакова и Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.