У Олега Яковлева остался внебрачный ребенок



Журналист Вероника Стрельцова передала « Комсомольской правде » записи неопубликованных интервью экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева . На пленках Олег впервые рассказывает о своей личной жизни и признается, что у него есть внебрачный ребенок.

Яковлев рассказал Стрельцовой, что был поздним ребенком. Его матери было 42 года, а отцу — 18, когда он родился. Их короткий роман быстро закончился, мать Яковлева дала ребенку отчество своего отца. «Мама умерла в 1996 году, так и не увидев меня солистом „Иванушек“. Отца я никогда не видел и не хочу», — признался певец.

В интервью Яковлев также рассказал о тайном романе с певицей Ириной Дубцовой. По словам Яковлева, он допустил ошибку, пытаясь перевоспитать Дубцову. «Ей было трудно со мной. Ира Дубцова — это вообще сложная любовная ситуация. Я до сих пор очень нежно к ней отношусь, мы перезваниваемся на дни рождения и на 14 февраля», — сказал певец.

Во время интервью Стрельцова спросила Яковлева, правда ли, что у него есть внебрачный ребенок, который живет в Санкт-Петербурге. «Да, есть, но это мы не будем обговаривать», — отвечает музыкант.



Ранее гражданская жена Яковлева Александа Куцевол заявила, что у певца не осталось живых родственников. Если мать внебрачного ребенка Яковлева решит выйти из тени, он станет основным претендентом на наследство музыканта.

В интервью Яковлев также объясняет свой уход из группы " Иванушки International". «Я сделал это для того, чтобы стоять на сцене один, получать аплодисменты в одиночку, чтобы меня запомнили как Олега Яковлева, а не как „беленького из „Иванушек“, — говорит певец.

В июне Яковлев был госпитализирован в одну из московских клиник в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось.

Официально причиной его смерти назвали двустороннюю пневмонию, однако в СМИ появилось множество сообщений о проблемах артиста с алкоголем.

Олег Яковлев стал солистом „Иванушек“ в 1998 году. В 2012 году он начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу.