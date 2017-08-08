Поклонники посмеялись над новым образом Сергея Лазарева



Творческая жизнь Сергея бурлит, кипит и бьет ключом. Этим летом певец представил песню, записанную вместе с еще одним триумфатором " Евровидения" — Димой Биланом . Лирическая композиция " Прости меня" быстро завоевала любовь поклонников и взлетела на вершины чартов. Не откладывая в долгий ящик, артисты принялись за съемки клипа на совместный хит, ради чего отправились в Португалию.



Оказывается, Лазарев успевает совершенствоваться не только как певец, но и пробовать свои силы в актерской сфере. Эти летом на экраны выйдет комедийный кино-скетчком «Love is». Мужчине пришлось примерить несколько образов, но поделился он с поклонниками снимков только в одном амплуа — вампира из саги " Сумерки" , эдакого русского Роберта Паттинсона

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Авг 8 2017 в 1:17 PDT

Реакция публики не заставила себя ждать, поклонники будто решили посоревноваться в умении острить. " На Баскова больше похож тут, чем на вампира" " Пора покорять Голливуд— показать Настоящую Истинную НЕподдельную Красоту! " " Лазарев и в жизни, наверное, вампир. Не стареет, только хорошеет. " " Ждём с нетерпением Вампира Лазарева" , " Больше на Колю Баскова смахивает, чем на Патиссона" , — появляются под фото шуточные, но восторженные комментарии.