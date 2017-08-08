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СМИ узнали подробности ухода Малахова с "Первого канала"
Несколько недель в Сети обсуждают новость об уходе с " Первого канала" популярного ведущего Андрея Малахова. Версии о причинах ухода любимца публики появляются одна за другой. Кроме этого, общественность обсуждает и несколько вариантов будущего места работы журналиста, а также претендентов на теплое место в прайм-тайме телеканала.
Как удалось выяснить " КП" , место преемника Малахова может занять ведущий Дмитрий Борисов. По некоторым данным, он уже успел записать несколько выпусков. Однако сообщается, что отменены съемки прощальной передачи с темой " Прощай, Андрей" , в которой должен был быть представлен новый ведущий.
Кроме этого, издание выяснило, что на новое место работы — якобы им станет ВГТРК — Малахов планирует забрать своих самых рейтинговых героев. Такими называют жертву изнасиловании Диану Ш., историю которой в эфире передачи Малахова обсудили около 5 раз, а также Дану Борисову, которая продолжает бороться с наркозависимостью. Также с Малаховым перейдут на ВГТРК и все его редакторы.
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