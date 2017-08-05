Во время выступления в Казани у экс-солистки группы ВИА Гра Анны Седоковой буквально " лопнул" замок на платье. Если бы не вовремя подоспевший помощник, певица, вероятно, лишилась бы элегантного наряда прямо перед многочисленной публикой.

Публикация от БЛОГ О СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ❤️ (@ekaterinasyddykova) Авг 4 2017 в 9:55 PDT

Соответствующее видео выложили в соцсети фанаты певицы.

На кадрах видно, как 34-летняя исполнительница, не растерявшись, продолжает петь, придерживая соскальзывающий наряд. В это время один из ее работников передает Седоковой галстук, которым она виртуозно опоясывается и продолжает выступление.

Собственно, опубликовав " двоякое" видео в соцсети, поклонники пояснили, что " их звезда" как истинный профессионал " даже глазом не моргнула" , попав в неудобную ситуацию.