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Видео: У певицы Анны Седоковой прямо на сцене "лопнуло" платье
Фото: Instagram
Во время выступления в Казани у экс-солистки группы ВИА Гра Анны Седоковой буквально " лопнул" замок на платье. Если бы не вовремя подоспевший помощник, певица, вероятно, лишилась бы элегантного наряда прямо перед многочисленной публикой.
Соответствующее видео выложили в соцсети фанаты певицы.
На кадрах видно, как 34-летняя исполнительница, не растерявшись, продолжает петь, придерживая соскальзывающий наряд. В это время один из ее работников передает Седоковой галстук, которым она виртуозно опоясывается и продолжает выступление.
Собственно, опубликовав " двоякое" видео в соцсети, поклонники пояснили, что " их звезда" как истинный профессионал " даже глазом не моргнула" , попав в неудобную ситуацию.
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