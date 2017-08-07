Анфиса Чехова стала похожа на стейк



Чехова показал своим фанатам красивый загар, который она получила всего за три дня пребывания в Турции.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Авг 7 2017 в 6:18 PDT

«3 дня проведенных на пляже, делает твоё тело, похожим на хорошо прожаренный стейк рибай🙈😂», — написала звезда в Инстаграм, опубликовав соответствующее фото.



Подписчики девушки были поражены тем, что всего за несколько дней телеведущей удалось добиться такого красивого и ровного оттенка. Многие сделали ей комплименты и признались, что загар Чеховой очень идет.



Анфиса призналась, что совершенно не зациклена на загаре. И очень часто ее друзья интересуются, загорала ли девушка вообще. Потому как с отдыха она в основном возвращалась бледной.



Анфиса рассказала о том, как ранее, когда в Москве лишь начали появляться солярии, она часто ходила и лежала там часами, потому что тогда они работали не нормировано. Вспоминает все это телеведущая с ужасом. Но ходить туда приходилось, так как за работу в клубе с ней часто расплачивались именно сертификатами на поход в солярий. Не пропадать же им было.



В итоге Чехова очень скоро стала похожа на мулатку, чем привлекала к себе много внимания от мужчин, которых тянуло на экзотику. И даже просто прохожие не могли пройти мимо и не сфотографироваться с девушкой.