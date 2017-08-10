Кара Делевинь переезжает в дом Джокера



Кара вместе с сестрой Поппи приобрели дом у коллеги по " Отряду Самоубийц" , Джареда Лето . Недвижимость в Голливуде позволит актрисе жить ближе к съемочным площадкам проектов, в которых она задействована.

Кара Делевинь все больше отстраняется от модельной карьеры и пробует себя в качестве актрисы. Поэтому звезда решила перебраться поближе к местам съемок — в Голливуд. Подходящий дом как раз выставил на продажу коллега Кары по фильму Отряд самоубийц — Джаред Лето. Актер, сыгравший Джокера, приобрел недвижимость в 2006-м году за 1,6 миллиона долларов, но позже купил особняк побольше. В доме, куда Кара планирует перебраться вместе с сестрой Поппи, четыре спальни, три ванных комнаты и своя студия звукозаписи. Впрочем, поклонники актрисы нашли интерьер особняка скучным и холодным. Серость и скука, как в офисе! Размер кухни — мечта, а интерьер — так себе. Холодный



Недавно Кара Делевинь сообщила о решении стать писательницей и выпустить роман.