СМИ узнали об уходе ведущего «Точь-в-точь» с Первого канала



Первый канал покидает Александр Олешко , который вел шоу «Минута славы» и «Точь-в-точь». Об этом сообщает dni.ru.



Предположительно, Олешко будет работать на НТВ — его пригласили вести проект «Ты супер! Танцы».

В пресс-службе НТВ не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. «Официально ведущий будет назван 9 августа, до этого времени мы не говорим на эту тему», — заявил собеседник портала.





На прошлой и на этой неделе в СМИ муссировались слухи об уходе Андрея Малахова с Первого канала, однако официального подтверждения до сих пор пока не получила.

Сам ведущий «Пусть говорят» сейчас находится в отпуске. В своем Twitter он опубликовал снимок анкеты, которая заполняется при заселении в отель. В поле «профессия» указано «блогер».



41-летний Александр Олешко, уроженец Кишинева, — актер театра и кино, телеведущий и певец. Заслуженный артист России. «Минуту славы» он вел с 2009-го по 2014 год, «Один в один!» — в 2013-2014 году, а «Точь-в-точь» — с 2014 года.