Никита Пресняков и Алена Краснова отложили медовый месяц



В конце июля в элитном подмосковном комплексе " Жуковский" состоялась свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой . Торжество стало одним из самых пышных и обсуждаемых за весь год. С утра влюбленные готовились к празднику в окружении друзей, после чего жених отправился выкупать свою невесту, что делал почти сорок минут. Никита и Алена удивляли гостей необычным первым танцем, огромным тортом и роскошным убранством зала.



Не меньше обсуждений вызвали наряды гостей и самой виновницы торжества. Краснова для праздника выбрала белоснежное платье с открытыми плечами и бриллиантовую диадему. Но перещеголять Настасью Шубскую , по мнению поклонников, ей так и не удалось. Роскошно выглядели родные Никиты: мама Кристина Орбакайте в образе греческой богини и бабушка Алла Пугачева

После свадьбы Алена и Никита планировали провести медовый месяц в США, но отдых решили отложить. Пресняков сейчас активно готовится к спектаклю, премьера которого состоится в сентябре — пришлось на время пожертвовать романтическим путешествием. На личных страничках мужа и жены после свадьбы появлялись только их личные снимки, поодиночке, но сегодня Краснова опубликовала совместное фото с активного отдыха с мужем.



Кстати, пара не отрицает, что когда-нибудь они уедут из России навсегда. «Вижу нас состоявшимися людьми, с детьми, наверное, даже с внуками. Возможно, это будет жизнь не в России — мы думаем о том, чтобы уехать», — рассказала Краснова, какими она видит себя и любимого через 25 лет.