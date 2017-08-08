Ведущая Первого канала полностью обнажилась на пляже



Телеведущая программы «Жди меня» и актриса Ксения Алферова опубликовала провокационный снимок. Фотограф запечатлел ее обнажённой на берегу моря. Правда сотрудница Первого канала лишь раззадорила интерес поклонников, прикрыв грудь коленями.

Известно, что сейчас Алфёрова отдыхает в Италии. Ранее артистка выкладывала в соцсети более скромные снимки и не отличалась любовью к провокационным фото.



Ведущая «Жди меня» умолчала о том, что сподвигло ее к обнажению. Можно лишь предположить, что любовь к морю, ведь именно о страсти к водной стихии написала Алферова.



«Море с утра нежное, душистое, нежное. Ласкает тебя, радостно принимая в свои объятия, дарит тебе свою силу, энергию, покой, мудрость! К вечеру, после общения с большим количеством людей, море выглядит усталым, немного замученным и потрепанным, а когда все расходятся, солнце садится, море будто облегченно вздыхает, разглаживается, успокаивается, и тогда я тихо вновь погружаюсь в его объятия, растворяюсь в его бесконечности, ложусь на спину, и оно ласково убаюкивает меня, желая доброй ночи!» — сопроводила снимок поэтичным высказыванием звезда.

