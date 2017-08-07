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Садальский рассказал, кто заменит Малахова на Первом канале
В своем блоге актер Станислав Садальский сообщил, что с сегодняшнего дня Андрей Малахов больше не будет ведущим ток-шоу «Пусть Говорят». На его место выбрали Дмитрия Борисова – ведущего программы «Вечерние Новости».
Садальский выложил фотографию из архива вместе с Андреем Малаховым и написал: «Сегодня в четыре часа будет запись программы с новым ведущим, Борисовым».
СМИ обсуждали и другую кандидатуру на замену – Дмитрия Шепелева – вдовца Жанны Фриске.
Официального подтверждения о начале съемок от руководства Первого канала не поступало.
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