Первая любовь Романа Абрамовича прокомментировала его развод с Дарьей Жуковой

"Для общественности они "поставили точки над "i" для чего-то. Для чего? Известно им одним. То ли это будет официальный брак или Даши, или Романа Аркадьевича, то ли будет объявлен новый союз. Чтобы это не выглядело грязью, они вынуждены объявить, что все закончено", - заявила она.

По ее словам, главное, чтобы люди расставались красиво.

"Если расставаться некрасиво, то всплывают всяческие подробности, интересующие журналистов. И после этого уже никогда ничего не вернуть", - добавила она.

Ранее стало известно, что российский миллиардер разводится со своей женой Дарьей Жуковой. Абрамович разводится в третий раз.