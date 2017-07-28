Наталья Штурм о своей неуемной сексуальной энергии: «Молодые парни пощады просят!»

Эпатажная Наталья Штурм приковывает к себе внимание тысячи людей. Обнаженная грудь артистки стала ее настоящим достоянием, которое она без стеснения демонстрирует, прикрывая перцем, листьями и даже беконом.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 27 2017 в 6:02 PDT

Сама певица свои обнаженные фотографии порнографией не считает, отмечая, что делает их только для красоты и удовольствия, а не для пиара.





«Если я захочу вернуться на сцену, то сниму клип, отдам его в ротацию каналам, выложу видео на YouTube. Что мне мешает это сделать? Абсолютно ничего. Просто в моей жизни есть и другие дела, которыми мне интересно заниматься. Поэтому мои фотографии делаются исключительно для красоты.», - рассказала Наталья в интервью woman.ru

К тому же, по словам Штурм, она без ума от своей груди, и считает, что все вокруг должны радоваться ее бюсту вместе с ней: «Я обожаю свою грудь, разговариваю с ней, глажу ее, возбуждаюсь от нее! Простите, кто, возможно, снова возмущен и чьи высокие чувства я задела, но я и дальше буду публиковать подобные фото в Инстаграме. Это искусство, которое меня радует».



Несмотря на сексуальные снимки, любимого мужчины в жизни Натальи еще нет. Однако поклонников все же достаточно, что позволяет ей устанавливать строгие критерии для того, кто бы подошел ей в качестве сексуального партнера.



«Когда у меня нет любимого мужчины, для меня возможен, так скажем, спортивный секс с партнером, который меня устраивает. Это должен быть суперпрофессиональный партнер без углубленных личных отношений. Мужчина должен быть в возрасте 28-38 лет (молодые парни меня совсем не интересуют — они ничего не умеют, у них есть только амбиции и зашкаливающая самоуверенность) — такие партнеры интересны мне так же, как и я им. Мужчина для секса должен быть подготовлен на все 100% и уметь все.», - заявила она.

