Звезда «СашаТаня» улетел на съемки в Голливуд

Андрей Гайдулян и его супруга Диана не так давно улетели в Штаты. Поклонники предполагали, что пара отправилась за океан просто в отпуск, но, как выяснилось, актер приехал в Америку на съемки. Звезда "СашаТаня" снимается в американском проекте, название которого пока что держит в тайне. Известно лишь, что российской звезде досталась роль астрофизика.

Накануне у Андрея прошел первый съемочный день: работа велась на побережье в Калифорнии. Видео с площадки Гайдулян опубликовал в соц сетях. Поклонники гордятся тем, что Андрей смог добиться такого успеха, ведь о съемках в Голливуде мечтают практически все без исключения актеры.

Гайдулян на днях прокомментировал свою новую роль и рассказал, что ощущает себя на пороге чего-то совершенно нового. Как бы то ни было съемки в заокеанском проекте помогут ему получить незаменимый профессиональный опыт.