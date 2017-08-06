Одна из самых ярких участниц шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова сейчас находится в столичной клинике, она перенесла очередную незапланированную операцию, связанную с возвращением способности говорить нормально. Телезрителей 28-летняя ясновидящая привлекла своей необычной внешностью и тем, что говорила всегда шепотом, используя портативный микрофон.





Сообщалось ранее, что еще в детстве Николь был поставлен страшный диагноз. Биологические родители отказались от нее, так как боялись, что девочка не выживет. По некоторым данным ребенка усыновила семья одного из криминальных авторитетов. Позже сама Кузнецова призналась, что часто видела в гостях у родителей Вячеслава Иванькова по кличке «Япончик», который впоследствии стал отцом ее старшего сына.

Многие не верили в болезнь экстрасенса и считали, что это просто пиар ход. Но на съемках она отодвинула шарф, который является также неотъемлемым предметом ее гардероба, и показала трубку, вставленную в шею. Но опять не все поверили в правдивость увиденного.



Как бы то ни было, в последнее время Николь предстает на фотографиях в своем блоге изнуренной и сильно похудевшей. Она призналась, что это результат частых операций, но похвасталась, что нашла специалиста, который сможет ее избавить от проблем.



Фанаты поддержали девушку, на что она ответила им благодарностью: «Спасибо всем за тёплые слова поддержки! Всем вместе и каждому в отдельности. Через неделю мне опять назначили операцию... Но сейчас я уже оклемалась, благодаря моему маленькому помощнику намного быстрее, и еду домой. Мой волшебный врач вернул голос и мне намного лучше. Спасибо ещё раз вам, мои незаменимые подписчики. Люблю вас».