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Ани Лорак оплакивает смерть близкой подруги
Трагедия произошла 5 августа. Автокатастрофа, в которой погибла Бережная произошла на побережье Адриатического моря. Экс-депутат находилась в машине вместе со своей восьмилетней дочерью Даниэллой. Водитель машины не справился с управлением, и автомобиль вылетел с серпантина. Водитель и Ирина скончались на месте, а дочь политика получила небольшие травмы: она была пристегнута и сидела на заднем сидении.
Ани Лорак призналась поклонникам, что не может поверить в смерть близкой подруги. Артистка поделилась совместной фотографией с погибшей, сопроводив ее подписью: «Не могу и не хочу в это верить... Мой дорогой и любимый друг... Ты со мной... Ирочка...» Поклонники Ани Лорак выражают соболезнования в комментариях. «Каролиночка, очень вам сочувствую, сама недавно пережила потерю. Вы сильная и должны справиться», «Пусть земля будет пухом. Очень жалко Ирину, она была умница и красавица», «Сочувствую вам Ани, боль пройдет, а вашей подруге светлая память», - вот лишь некоторые из них.
Ирина Бережная была дружна со многими знаменитостями.
Особенно теплые отношения у нее сложились с Ани Лорак. Певица даже доверила ей роль крестной своей дочери Софии. В «Инстаграме» погибшей сохранились совместные фотографии и ее посты о Сонечке.
Трагическая гибель Ирины Бережной шокировала ее звездных друзей. «Господи, Ирочка! Дорогая, я не могу в это поверить», - написал в «Инстаграме» Николай Басков.
Накануне трагедии молодая женщина посетила показ Ульяны Сергиенко, который прошел в Монте-Карло. Ирина часто появлялась на светских мероприятиях. Так, неделю назад она блистала на красной ковровой дорожке фестиваля «Жара».
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