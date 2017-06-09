Ани Лорак оплакивает смерть близкой подруги

Трагедия произошла 5 августа. Автокатастрофа, в которой погибла Бережная произошла на побережье Адриатического моря. Экс-депутат находилась в машине вместе со своей восьмилетней дочерью Даниэллой. Водитель машины не справился с управлением, и автомобиль вылетел с серпантина. Водитель и Ирина скончались на месте, а дочь политика получила небольшие травмы: она была пристегнута и сидела на заднем сидении.



Ани Лорак призналась поклонникам, что не может поверить в смерть близкой подруги. Артистка поделилась совместной фотографией с погибшей, сопроводив ее подписью: «Не могу и не хочу в это верить... Мой дорогой и любимый друг... Ты со мной... Ирочка...» Поклонники Ани Лорак выражают соболезнования в комментариях. «Каролиночка, очень вам сочувствую, сама недавно пережила потерю. Вы сильная и должны справиться», «Пусть земля будет пухом. Очень жалко Ирину, она была умница и красавица», «Сочувствую вам Ани, боль пройдет, а вашей подруге светлая память», - вот лишь некоторые из них.



Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Авг 6 2017 в 8:19 PDT

Ирина Бережная была дружна со многими знаменитостями.



Публикация от Ирина Бережная (@irina_berezhnaya_official) Июл 30 2017 в 2:07 PDT

Особенно теплые отношения у нее сложились с Ани Лорак. Певица даже доверила ей роль крестной своей дочери Софии. В «Инстаграме» погибшей сохранились совместные фотографии и ее посты о Сонечке.



Публикация от Ирина Бережная (@irina_berezhnaya_official) Июн 9 2017 в 5:32 PDT



Трагическая гибель Ирины Бережной шокировала ее звездных друзей. «Господи, Ирочка! Дорогая, я не могу в это поверить», - написал в «Инстаграме» Николай Басков

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Авг 5 2017 в 1:09 PDT

Накануне трагедии молодая женщина посетила показ Ульяны Сергиенко, который прошел в Монте-Карло. Ирина часто появлялась на светских мероприятиях. Так, неделю назад она блистала на красной ковровой дорожке фестиваля «Жара».

