"Олега Яковлева похоронят завтра на Троекуровском кладбище", - сказал Лукинов.

Ранее вдова экс-участника "Иванушек" рассказала о причинах задержки похорон артиста.

Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев попал в реанимацию с диагнозом "двусторонняя пневмония". Он умер в ночь на четверг, 29 июня.