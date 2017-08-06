Главные события у вас в почте
Экс-солиста "Иванушек" похоронят на Троекуровском кладбище
Фото:
Экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева похоронят в понедельник, 7 августа, на Троекуровском кладбище Москвы, сообщил исполнительный продюсер центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов, сообщает РИА "Новости".
"Олега Яковлева похоронят завтра на Троекуровском кладбище", - сказал Лукинов.
Ранее вдова экс-участника "Иванушек" рассказала о причинах задержки похорон артиста.
Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев попал в реанимацию с диагнозом "двусторонняя пневмония". Он умер в ночь на четверг, 29 июня.
Оставить комментарий