«Я наполовину мёртв...» Андрей Григорьев-Аполлонов заговорил о семейной трагедии

Около двух недель назад в семье Андрея Григорьева-Аполлонова случилось горе. Его старшая сестра — Юлия скончалась в результате астматического приступа. На момент смерти любимой 51-летней родственницы солист «Иванушек» был с женой в Чехии. Уход из жизни Юлии стал для солиста тяжелым ударом, от которого он не может оправиться. На днях он впервые рассказал о своих переживаниях.

«Всем здравствуйте! Меня не было в эфире две недели, потому что случилось… Горе, ребята, горе! Моя родная, единственная, любимая сестричка… Моя жизнь наполовину остановилась. Я не могу прийти в себя. Такая вот фигня. Наполовину мёртв. Слова с трудом. Моя Юленька...» — рассказал он. Коллеги и друзья артиста поддерживают его в трудный час. Как рассказал сам певец, от тяжелых мыслей его спасает только работа.